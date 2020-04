Coronavirus: Piemonte, Regione denuncerà trasmissione Report, "ha travisato la realtà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte "si rammarica dell’operato dei responsabili della trasmissione Report, andata in onda lunedì scorso su Raitre, non avendo fornito una rappresentazione della gestione dell’emergenza coronavirus in Piemonte corrispondente a quanto emerge dalle interviste e dalla documentazione filmata registrata". E' quanto comunicato stasera con una nota in cui la Regione "non nega che vi siano anche criticità, ma, come emerge da punti di seguito evidenziati, la Regione deve sicuramente ricorrere allo strumento giudiziario per la tutela della propria immagine e dei propri interessi gravemente lesi". Secondo la Regione Piemonte "parlare di un 'pasticcio piemontese', così come si cita nel titolo della trasmissione, è un discutibile espediente mediatico, che confonde atti prodotti da Uffici periferici delle Asl, sui quali l’assessore non poteva avere conoscenza diretta, con gli atti prodotti dall’Unità di crisi su questioni di fondo di primaria importanza, come le norme sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Miscelare atti prodotti da enti diversi, come avessero una unica genesi, è una travisazione della realtà". Continua la nota: "A ciò si aggiunga che le risposte verbali e scritte alle domande, puntualmente fornite dagli intervistati, sono state utilizzate dagli autori della trasmissione Report parzialmente, tanto che i telespettatori non hanno avuto la possibilità di farsi un’idea obiettiva delle tematiche affrontate". (segue) (Rpi)