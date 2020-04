Coronavirus: opposizioni a Palazzo Marino chiedono Consiglio straordinario sul Pio Albergo Trivulzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di opposizione del centrodestra milanese chiedono un Consiglio comunale straordinario sulle rsa del Comune di Milano e in particolare sul Pio Albergo Trivulzio. "Vogliamo appurare cosa sia accaduto all'interno delle strutture anche a seguito delle notizie che stanno trapelando sui giornali in questi giorni. Serve chiarezza e trasparenza per i nostri concittadini che dentro le strutture di proprietà comunale hanno perso la vita, e per i loro cari che cercano risposte", spiegano i consiglieri in una nota congiunta. (Rem)