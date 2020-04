© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, si congratula con la Guardia di finanza "per la confisca di beni per 18 milioni di euro al clan Spada. Beni che torneranno allo Stato, cioè a vantaggio della collettività. La lotta contro il crimine organizzato non si ferma - conclude su Twitter, - e questa importante operazione lo dimostra". (Rin)