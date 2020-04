Coronavirus: Abbiati (Lega), pronti a chiedere commissione comunale d'inchiesta su Pio Albergo Trivulzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo della Lega a Palazzo Marino è pronto a chiedere una commissione d'inchiesta su quanto accaduto nelle sulle rsa del Comune di Milano e in particolare sul Pio Albergo Trivulzio. Vicende su cui i gruppi dell'opposizione di centrodestra hanno chiesto la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio comunale. Lo fa sapere il consigliere Gabriele Abbiati. "Crediamo - spiega il leghista - che a seguito delle tante polemiche il Consiglio possa essere uno strumento per avere più informazioni possibili, fermo restando che se non bastassero siamo pronti a chiedere una commissione di inchiesta per appurare se vi siano state negligenze nella gestione delle rsa del Comune". (Rem)