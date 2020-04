© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: coronavirus, 45 casi e 30 milioni di euro spesi per l’emergenza - Il numero dei casi di coronavirus in Nepal è salito a 45, dato aggiornato oggi dal ministero della Sanità. Sette persone sono state dichiarate guarite. Gli ultimi casi sono emersi nel distretto di Udayapur, nel Pradesh 1, a est, il cui numero è salito a 27. Il distretto è stato dichiarato zona rossa. Il ministero delle Finanze ha reso noto che finora sono stati spesi circa quattro miliardi di rupie (30 milioni di euro) per combattere l’epidemia, utilizzati in gran parte per l’acquisto di attrezzature e farmaci, soprattutto dalla Cina. Le risorse sono state allocate prevalentemente al ministero della Difesa (2,34 miliardi di rupie, circa 17,6 milioni di euro) e al ministero della Sanità (1,15 miliardi di rupie, 8,6 milioni di euro circa). (Res)