I fatti del giorno - Italia

- Alitalia: Patuanelli, momento giusto per investire, dimostrata importanza compagnia bandiera - E' il momento di investire su Alitalia. Lo ha assicurato il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo ad un'interrogazione durante in question time alla Camera sulle iniziative a sostegno del trasporto aereo, con particolare riferimento al rilancio di Alitalia e al suo ruolo nell'ambito delle strategie per la ripresa economica. Questo, ha chiarito, "è il momento giusto per investire e non per ridimensionare la flotta, che non è l'obiettivo del governo". Governo che "non vuole solo salvare Alitalia ma rilanciare la compagnia" anche perché "mai come in questo periodo di grandi difficoltà del trasporto aereo Alitalia è stata un elemento di grandissimo supporto, ad esempio per il rimpatrio dei nostri connazionali. Lo dico - ha aggiunto - per sottolineare l'importanza per il Paese di avere una compagnia di bandiera. In questo periodo di difficoltà e crisi abbiamo implementato tutte le misure per affrontare la crisi del settore". Certo, a causa del momento "ora Alitalia viaggia con una flotta ridotta ma deve esser pronta" nel momento in cui si concretizzerà "la costituzione della newco a capitale pubblico a cogliere le opportunità". (segue) (Rin)