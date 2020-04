I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Azzolina, in classe solo quando quadro epidemiologico lo consentirà -L'attività didattica nelle scuole potrà riprendere solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà e ci saranno tutte le condizioni di sicurezza. Lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina rispondendo a una interrogazione al Question time alla Camera. "Il Paese - ha spiegato - ha fatto sforzi importanti in queste settimane per rispondere all’emergenza sanitaria, grandi sacrifici che non possono essere vanificati in questa delicata fase. Per questo l’orientamento è riprendere l’attività didattica in aula, ma solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà, alle condizioni ragionevoli di sicurezza per tutti: per gli alunni, per il personale scolastico e, di riflesso, per l’intera nazione". (segue) (Rin)