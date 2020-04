I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Franceschini, oggi non so dire quando si potrà andare in vacanza - "Non sono in condizione di dire oggi quando si potrà andare in vacanza. Non posso dire quando verrà riaperto uno stabilimento balneare, ad esempio, perchè lo valuterà la commissione tecnico-scientifica. Stiamo studiando tutte le misure che consentano una riapertura di tutti i settori in condizioni di sicurezza". Lo ha annunciato il ministro per i Beni culturali ed il turismo, Dario Franceschini, rispondendo durante il question time alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative a sostegno del comparto della cultura e per il suo pieno coinvolgimento nelle strategie per la ripresa economica. (segue) (Rin)