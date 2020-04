I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Istat, con limitazioni a marzo e aprile calo consumi del 4,1 per cento - In una memoria sulle iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo, l’Istat ha elaborato una stima preliminare degli effetti della serrata sull’economia nazionale, prendendo in considerazione due scenari distinti: il primo si basa su una limitazione delle attività produttive nei soli mesi di marzo e aprile, mentre il secondo sull’eventuale estensione delle misure fino a giugno. Nella prima ipotesi, le limitazioni alle attività produttive determinerebbero una riduzione dei consumi su base annua pari al 4,1 per cento, con una diminuzione del valore aggiunto generato dal sistema produttivo italiano pari ad 1,9 punti percentuali. L’impatto più significativo, si legge nel rapporto, sarebbe dovuto “alla contrazione delle spese per altri servizi, al netto delle spese turistiche, pari allo 0,9 per cento”. In termini occupazionali, inoltre, la caduta del valore aggiunto coinvolgerebbe 385 mila occupati per un ammontare di circa nove miliardi di euro di retribuzioni. (segue) (Rin)