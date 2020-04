I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Ruffini (Agenzia entrate), sospesa notifica 3 milioni cartelle - In seguito alle ma disposizioni contenute nel decreto "Cura Italia" l'Agenzia delle Entrate "ha sospeso l'avvio in fase di notifica di circa 3 milioni di cartelle, riferite ai ruoli consegnati dagli enti creditori nel corso del mese di febbraio e di marzo, e circa 2,5 milioni di atti della riscossione". Lo ha chiarito il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell'audizione delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera. Nel dettaglio, "si tratta di 1,6 milioni di avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione; 200 mila avvisi di intimazione propedeutici alle azioni di riscossione coattiva; 75 mila atti di pignoramento presso terzi; 250 mila comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo; 350 mila solleciti di pagamento; 300 mila lettere di compliance e 250 mila avvisi bonari". Dopo il 31 maggio, quando la sospensione terminerà, senza la proroga di due anni dei termini di accertamento verranno inviate "8,5 milioni di cartelle". La proroga, ha chiarito, consentiva all'Agenzia di "notificarle anche dopo" ma in assenza, l'Agenzia delle Entrate "nel perimetro normativo in cui si muove, procederà a notificare 8,5 milioni di atti nei confronti dei contribuenti". (Rin)