Roma: Figliomeni (Fd'I)-Rollero (FI), sistema trasporti problematico nella fase 2

- Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina e Marco Rollero presidente del club delle libertà e le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia, in una nota congiunta dichiarano: "Nei giorni scorsi avevamo già lanciato l’allarme di non farci trovare impreparati nella fase 2, ormai alle porte, nella gestione del trasporto pubblico. La nostra preoccupazione - spiegano - è infatti che al momento non sia stato ancora istituito un tavolo di confronto tra l’Amministrazione capitolina e l’Atac, per creare condizioni ottimali che tengano conto da una parte della salute dei conducenti e dei passeggeri dall’altra che permettano a quest’ultimi di potersi recare nei posti di lavoro senza ritardi. Abbiamo ben in mente le immagini di 'assalto alla diligenza' dove le persone si ammassavano per poter prendere i mezzi di trasporto, sempre raffazzonati e con corse saltate. Certo riconosciamo che non è facile organizzare il trasporto di bus e metro in una Capitale congestionata come Roma, ma è anche vero che se non si inizia a presentare un serio piano emergenziale sarà molto difficile rispondere alle esigenze dei cittadini. Come reggerà Roma ai nuovi diktat non è dato sapere, in particolare nelle ore di punta, dove gli spostamenti non brillano mai per puntualità ed efficienza, e allora si che potrebbero crearsi assembramenti pericolosi. Non dimentichiamo poi anche la sicurezza degli addetti ai lavori, che devono essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. La fase 2 richiederà al trasporto pubblico urbano dei sacrifici non da poco, ovvero imbarcare meno passeggeri a seguito di ingressi contingentati e contemporaneamente aumentare le corse e di conseguenza i dipendenti che ci lavorano, tenendo conto che il parco mezzi capitolino è obsoleto. Attendiamo risposte dall’Amministrazione pentastellata per non incorrere in una possibile Caporetto". (Com)