Coronavirus: Gelmini (FI), su fase due manca piano, da governo fa solo riunioni improvvisate

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma: "trapela che alcune attività produttive potrebbero ripartire il prossimo 27 aprile, mentre per la maggior parte degli italiani il ritorno al lavoro sarà il 4 maggio. Mancano pochi giorni alla cosiddetta 'fase 2', ma ancora non esiste un piano per la riapertura. Quotidianamente", continua la parlamentare in una nota, "leggiamo sui giornali indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le nuove misure da adottare nei prossimi mesi, ma al momento nulla di concreto. Il governo si limita ad escludere per l'ennesima volta le opposizioni, a nominare task force (senza alcun imprenditore coinvolto), a fare continue e improvvisate riunioni. Per il resto mancano chiarezza e trasparenza. Deve essere l'anno zero e non la 'fase 2'. Servirebbero - prosegue Gelmini - zero burocrazia; zero autorizzazioni ex ante, ma controlli ex post; applicazione del modello ponte Morandi per far partire i cantieri; uno shock fiscale con la Flat tax. E invece, niente. Imprese, lavoratori e famiglie sono abbandonati in attesa del prossimo dpcm e della prossima conferenza stampa serale del premier Conte". (Com)