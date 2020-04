Umbria: Fora (Patto civico), consentire attività silvicoltura non professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione emani un'ordinanza sulla silvicoltura e proroghi anche il periodo di taglio di almeno 15 giorni”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) che ha aggiunto: “Oggi, dopo il chiarimento del prefetto e dopo che anche il ministro dell'Agricoltura domenica scorsa si era già pronunciato, la Regione ha divulgato una nota di precisazione relativa alle modalità per la coltivazione di orti per autoconsumo e cura dei giardini non adiacenti alla propria abitazione. Ritengo però che si debba emanare fin dalle prossime ora un’ordinanza per rendere possibile lo spostamento per l'attività di silvicoltura anche per i proprietari e possessori di bosco che svolgono attività silvicolturali libere". Fora ha concluso: "Sarebbe inoltre opportuno con la medesima ordinanza prorogare di almeno 15 giorni il periodo consentito per il taglio e l'esbosco anche a tutela della stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati alcumulo di biomassa sul terreno causata dalla interruzione dei lavori forestali”. (Ren)