Banche: Villarosa (M5s), intervento dell’Abi tardivo e troppo circoscritto

- L’intervento dell’Associazione bancaria italiana (Abi), che ha annunciato la sospensione delle rate di mutui e prestiti privi di garanzie reali per le persone fisiche escluse dal Fondo Gasparrini, giunge in estremo ritardo e risulta troppo circoscritto. Lo afferma in una nota Alessio Villarosa, sottosegretario al ministero dell’Economia (Mef). “Accolgo con piacere la notizia ma l’intervento giunge in estremo ritardo: ho più volte sostenuto che non sacrificare famiglie e imprese con le segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie è nell’interesse dello stesso sistema bancario”, ha detto, aggiungendo che “avvalersi della sospensione del pagamento delle rate consente a imprese e famiglie di beneficiare del giusto tempo per riabilitarsi, e alle banche di non subire il complesso sistema di contabilità, assorbimento di capitale e gestione delle sofferenze”. (Rin)