Repubblica Ceca: Camera, via libera a legge che vieta sfratti fino a luglio per mancato pagamento di affitto

- La Camera dei deputati di Praga ha approvato oggi la legge secondo cui le persone che affittano case non potranno sfrattare i loro inquilini per il mancato pagamento di affitto fino alla fine di luglio. Per quanto riguarda la legge sugli arretrati di affitto, la Camera ha respinto la proposta del Senato secondo cui lo Stato sarebbe responsabile per la parte dell'affitto dovuto. Il provvedimento sarà ora firmata dal presidente della Repubblica Milos Zeman. Le associazioni che riuniscono i proprietari immobiliari e l'opposizione di destra hanno contestato la legge perché non proteggere i proprietari e non garantirebbe loro la perdita delle entrate dovute agli affitti. Come assicurato dal ministro dello Sviluppo regionale Klara Dostalova, la legge non libera gli inquilini dall'obbligo di pagare e lo potranno fare grazie a "prestazioni sociali". (Rep)