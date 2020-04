Russia: Rosstat, a marzo produzione industriale in crescita dello 0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo la produzione industriale in Russia è cresciuta dello 0,3 per cento in termini annuali e per l'intero primo trimestre del 2020 dell'1,5 per cento. Sono i dati dell'Istituto statistico russo, Rosstat, diffusi dal quotidiano "Vedomosti". L'industria è stata sostenuta da una corsa all'acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità. Dei principali settori di produzione, a marzo, il manifatturiero è cresciuto del 2,6 per cento (in termini annuali). La produzione e la fornitura di elettricità e acqua calda sono diminuite, rispettivamente del 2,4 e dell'1,2 per cento. L'inverno caldo ha influenzato la produzione di calore del 3,8 per cento, ha spiegato Rosstat. La crescita più forte a marzo è stata riscontrata nella produzione di prodotti farmaceutici: immediatamente del 64 per cento, la produzione di elettronica per esigenze mediche è aumentata del 49 per cento. (Rum)