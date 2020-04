Roma: Pacetti (M5s), Gasparri ruba a Salvini scettro di "ossessionato dalla Raggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuliano Pacetti, consigliere capitolino M5s, in un post su Facebook risponde al senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Maurizio Gasparri cerca di rubare a Matteo Salvini lo scettro di ‘ossessionato dalla Raggi’ e, anche oggi, si scaglia contro la nostra amministrazione. È ormai chiaro che Maurizietto - scrive Pacetti - vuole essere il prossimo candidato sindaco di Roma per il centrodestra... mi dispiace ma è evidente dallo spessore dei suoi attacchi che ha ben poche speranze. Non sa infatti che in questo ultimo mese abbiamo fatto proprio quello che lui ci accusa di non fare. Ieri abbiamo riaperto, tanto per fare un esempio, la Galleria Giovanni XXIII dopo aver anticipato la seconda fase dei lavori per la sua riqualificazione e la sua messa in sicurezza, previsti inizialmente per il prossimo luglio. Andiamo a un’altra velocità e Gasparri non riesce a starci dietro. Nemmeno con i contenuti delle sue dichiarazioni, dichiarazioni in cui non sfoggia di certo un vocabolario particolarmente ricco anzi è indubitabilmente ripetitivo specialmente quando cerca di associare la parola ‘grillino’ a quella di ‘ignorante’. Viene il dubbio che in realtà sia autoreferenziale". (Rer)