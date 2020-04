25 aprile: M5s, bene chiarimento governo, no celebrazioni senza partigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, "la nota diramata da palazzo Chigi in merito alla possibilità di partecipare alle celebrazioni del prossimo 25 aprile fa la dovuta chiarezza ed esprime un concetto molto chiaro: non esiste 25 aprile senza partigiani. Come ovvio", continuano i parlamentari in una nota, "saranno esclusi gli assembramenti, ma le associazioni partigiane e combattentistiche avranno certamente la possibilità di partecipare in forme compatibili con l'attuale situazione di emergenza. La riconoscenza verso chi ha combattuto per la libertà dell'Italia dal nazifascismo e il valore della Resistenza sono principi solidi e probabilmente ancora più forti in questo periodo difficile per il Paese".(Com)