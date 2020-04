Coronavirus: al Bambino Gesù ricoverati 8 bambini e 6 genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale pediatrico Bambino Gesù ci sono 8 bambini e 6 genitori ricoverati nel Centro Covid di Palidoro. Inolte, due pazienti sono stabili in terapia intensiva, con riduzione della febbre a seguito di trattamento. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che è stata "programmata l'attività di follow up in Day hospital per i bambini finora dimessi, per controllare a distanza di tempo le condizioni di salute". (Rer)