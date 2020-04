Brasile: Fitch, contrazione del 4 per cento dell’economia nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima segue quella diffusa lo scorso 14 aprile dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui il Brasile registrerà una contrazione economica del 5,3 per cento nel 2020, a causa dell’impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo l’istituto finanziario il paese tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 2,9 per cento. Per l’Fmi l’inflazione resterà stabile nel 2020, attestandosi al 3,6 per cento, rispetto al 3,7 per cento registrato nel 2019. (segue) (Nys)