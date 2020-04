Brasile: Fitch, contrazione del 4 per cento dell’economia nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima è in linea con quella fatta dalla Banca mondiale nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" pubblicato nel fine settimana. Secondo la Bm l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia brasiliana una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 5 per cento nel 2020. Per la Bm il Pil brasiliano si ridurrà principalmente a causa di tre fattori: "debole domanda esterna, calo del prezzo del petrolio e adozione di misure di contenimento del virus". Secondo la Bm inoltre "questi shock ridurranno i consumi generando un impatto sulla produttività del lavoro. Lo shock della domanda globale e interna provocherà un calo significativo degli investimenti", sostiene l'istituzione. Prospettiva negativa anche per la disoccupazione prevista in aumento per quest'anno. (segue) (Nys)