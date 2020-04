Brasile: Fitch, contrazione del 4 per cento dell’economia nel 2020 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interventi che potrebbero rivelarsi chiave per il mantenimento dei posti di lavoro e per una futura ripresa, ma che dovranno comunque frutto di processi "trasparenti", ispirati alle migliori pratiche dei fondi sovrani. Gli effetti della crisi si avranno su tutte le economie, con pesi diversi, tranne la Guyana, che crescerà, e la Repubblica Dominicana, che rimarrà stabile. La Banca mondiale parla di un calo del 5 per cento per il Brasile, del 5,2 per cento in Argentina, del 6 per cento in Messico, del 3 per cento in Cile e del 4,7 per cento in Perù. Una contrazione del 2 per cento dovrebbe colpire anche economie che negli ultimi anni hanno vantato numeri solida crescita, come Panama e Colombia. (Nys)