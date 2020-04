© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provider russo Yandex ha aggiunto il servizio messenger alla sua applicazione per Ios e Android. Lo ha annunciato la stessa società, precisando che il servizio di messaggistica ha le funzioni di videochiamata e dei messaggi vocali. Per utilizzare il servizio non è necessario installare un'applicazione separata. (Rum)