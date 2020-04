Germania: si appiattisce la domanda di cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riduce in Germania la rapida crescita di richieste di cassa integrazione, determinata dalla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Come reso noto oggi dall'Agenzia federale del lavoro (Ba),al 20 aprile erano circa 718 mila le aziende che avevano presentato domanda di cassa integrazione per i propri dipendenti. Rispetto alla settimana precedente, il dato segna una diminuzione di circa 7.000 richieste. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Ba ha dichiarato: “Nelle agenzie di collocamento, continuano a essere diffusi annunci pubblicitari per la cassa integrazione, ma la curva delle domande si appiattisce in modo significativo”. Secondo la Ba, inoltre, circa un terzo delle aziende tedesche ha richiesto la cassa integrazione per i propri lavoratori. (Geb)