Napoli: Sorrentino, dal Comune azioni legali contro Feltri

- "In riferimento alle dichiarazioni del giornalista Vittorio Feltri, il Comune di Napoli, per il tramite dello sportello Difendi la città, ha chiesto l'intervento dell'avvocatura generale affinché siano intraprese le conseguenti azioni legali. Inoltre, è stata inviata al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, la richiesta di farsi portavoce presso il Consiglio di disciplina territoriale per provvedimenti sanzionatori nei confronti di Feltri". Lo ha dichiarato in una nota il delegato Flavia Sorrentino. (Ren)