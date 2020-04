Mafie: Meloni, impedire che altri boss escano da galera e tornino a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma su Facebook: "se il governo non vuole ascoltare Fratelli d'Italia, allora raccolga l'appello lanciato dal sostituto procuratore della Procura generale di Napoli Catello Maresca: bisogna revocare subito la circolare del ministero della Giustizia del 21 marzo per impedire che altri boss mafiosi escano dalla galera e tornino a casa. Avevamo avvertito il governo di questo rischio ma nessuno ha voluto ascoltarci. La scarcerazione di Francesco Bonura è vergognosa e indegna della nostra nazione ed episodi del genere non possono ripetersi".(Rin)