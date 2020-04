Repubblica Ceca: Parlamento approva aumento del deficit strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento ceco ha approvato un decreto del governo che aumenta il cosiddetto deficit strutturale fino al quattro per cento del Prodotto interno lordo il prossimo anno. Secondo l'esecutivo, la modifica è necessaria per decidere il bilancio statale per il 2021. I deputati hanno quindi annullato il veto posto dal Senato e la modifica della legge sulle regole di responsabilità di bilancio sarà firmata dal presidente della Repubblica. A favore dell'emendamento ha votato 101 deputati della coalizione di governo formata dal Movimento Ano, dai socialdemocratici del Cssd, e dai deputati del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm). L'opposizione ha criticato la decisione sostenendo che l'attuale legge consente già di allentare i limiti, ad esempio in caso di pandemia. Il ministro delle Finanze Alena Schillerova ha respinto le critiche chiarendo che "altrimenti avrei dovuto tagliare le spese o, al contrario, aumentare le tasse di 150 miliardi di corone (circa 540 milioni di euro)". Il ministro ha inoltre affermato che "questa misura potrebbe essere applicata solo quest'anno e non agli anni successivi". (Rep)