Rpt - Sanità: Lega Municipio VIII, al Cto serve pronto soccorso, polivalenza e prossimità territoriale

- (Ripetizione con testo corretto dalla fonte) - Il Cto "è sempre stato un centro di eccellenza in ortopedia e tale deve rimanere ma è necessario ripristinare anche un'eccellente polivalenza che a oggi sarebbe stata di grande aiuto contro il Covid-19". Lo afferma in una nota la capogruppo della Lega nel Municipio VIII, Raffaella Rosati. "Pensiamo a come in questo periodo - spiega l'esponente della Lega - sia triplicata l'incidenza di morti presso il proprio domicilio a seguito di persone restie a recarsi al pronto soccorso per timore di contagio o di non assistenza considerato che gli ospedali Covid sono pochi a Roma. Nel periodo di convivenza con il virus sarà essenziale ripartire da strutture territoriali e di prossimità. Appaiono poco opportune le espressioni di soddisfazione del presidente Ciaccheri per il primo intervento di ortopedia, e ricordo il bisogno di agire con uno spettro di intervento molto più ampio. I cittadini dell'ottavo municipio - prosegue ancora - hanno bisogno di un pronto soccorso polivalente come è sempre stato il Cto prima che Zingaretti cercasse di privatizzare l'intero ospedale. La politica dei tagli portata avanti dal governatore del Lazio ha di fatto privato il Municipio VIII di una sicurezza ulteriore e necessaria che avrebbe potuto accogliere anche i cittadini affetti da Coronavirus alleggerendo il peso sugli altri Ospedali di Roma e del Lazio. Nell'ottavo municipio c'è bisogno di un pronto soccorso e aggiungo che gli esponenti di sinistra che oggi ahimè si trovano a governare si dovrebbero impegnare maggiormente nella distribuzione di materiale sanitario". (Com)