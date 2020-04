© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, si terrà domani il Consiglio dei ministri inizialmente previsto per questa sera alle 21. All'ordine del giorno della riunione dovrebbe esserci il Documento di economia e finanza (Def) e la richiesta da indirizzare al Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio per far fronte alle conseguenze del coronavirus. (Rin)