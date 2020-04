Nepal: opposizione chiede ritiro decreti su Consiglio costituzionale e partiti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nepalese (Nc) e il Partito socialista del Nepal (Spn), all’opposizione nel paese himalayano, hanno chiesto al governo di ritirare i due decreti con cui sono state emendate la legge sul Consiglio costituzionale (Constitutional Council Act) e quella che disciplina i partiti politici (Political Parties Act), criticando sia la sostanza dei provvedimenti sia il momento scelto, mentre è in corso l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus. Il Congresso, in un comunicato, ha dichiarato che “l’ordinanza è stata introdotta con l’obiettivo di favorire le divisioni nei partiti in un momento in cui il paese aveva bisogno di combattere la pandemia di Covid-19” e ha esortato la società civile e i media a protestare. Il leader, Sher Bahadur Deuba, ha accusato il governo di essere “insensibile riguardo alle vite dei cittadini” e lo ha esortato a “correggere la sua mossa antidemocratica e incostituzionale”. Il Partito socialista ha evidenziato che la nuova legge rende più facile dividere i partiti utilizzando le leve del denaro o del potere, a scapito della stabilità politica e della democrazia. Il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli, presidente del Partito comunista del Nepal (Ncp), e il copresidente Pushpa Kamal Dahal hanno riunito oggi in videoconferenza i parlamentari per discutere della questione. Secondo indiscrezioni della stampa nepalese ci sono voci di dissenso anche all’interno del partito. (segue) (Inn)