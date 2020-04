Nepal: opposizione chiede ritiro decreti su Consiglio costituzionale e partiti politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due decreti sono stati approvati dal Consiglio dei ministri il 20 aprile e firmati lo stesso giorno dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari. Uno modifica il funzionamento del Consiglio costituzionale, che raccomanda al Parlamento e alla Presidenza della Repubblica le nomine per gli organi costituzionali. L’emendamento consente di prendere decisioni a maggioranza invece che all’unanimità su tutte le materie. Con il meccanismo dell’unanimità si sono verificate spesso situazioni di stallo e in diverse occasioni il Congresso ha disertato le riunioni. L’altro decreto prevede la possibilità per i dirigenti di un partito di attuare una scissione col 40 per cento dei consensi del comitato centrale o della compagine parlamentare invece che col 40 per cento dei consensi di entrambi. (segue) (Inn)