Nepal: opposizione chiede ritiro decreti su Consiglio costituzionale e partiti politici (4)

- Tuttavia, l’integrazione non è stata del tutto compiuta. L’Uml si fondava sulla “democrazia multipartitica del popolo”; il Cm sulla “democrazia del popolo e il maoismo” e le divisioni ideologiche non sono state superate e si riflettono nella gestione della chiusura della stagione della guerra civile, o “conflitto maoista”, iniziata nel 1996 per rovesciare la monarchia e proseguita per dieci anni, con quasi 17 mila vittime. A ciò si aggiungono divergenze di metodo sull’organizzazione del partito. Anche il rapporto tra i due presidenti non è facile: in più di un’occasione si sono trovati su posizioni diverse, tanto da far sorgere dubbi sull’avvicendamento alla guida del governo nella seconda metà della legislatura concordato prima dell’unificazione. (segue) (Inn)