Energia: ministro russo Novak, volumi raffinazione ad aprile in leggero aumento

- Il volume della raffinazione del petrolio in Russia ad aprile resta nei limiti della normalità: si osserva anche un aumento del 2,7 per cento. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo, Aleksander Novak, in una riunione con i deputati. Il ministro ha precisato che, tuttavia, nel periodo maggio-giugno potrebbe esserci una diminuzione a causa del calo generale della domanda nel mondo. "Per quanto riguarda la raffinazione del petrolio, ad aprile osserviamo uno stato normale, anche un leggero aumento dei volumi nelle raffinerie, che è ammontato a circa il 2,7 per cento", ha dichiarato il ministro, specificando che si è osservato un cambiamento strutturale: minore produzione di cherosene, maggiore produzione di gasolio. (segue) (Rum)