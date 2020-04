Cultura: da associazioni appello a Campidoglio, intervenire per salvezza operatori settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'appello congiunto di Fed.It.Art., Forum terzo settore del Lazio e Arci Lazio si sostiene che "anche Roma Capitale deve fare la sua parte, attraverso diversi interventi: al Comune di Roma proponiamo l'istituzione di un Fondo speciale salva-spazi (teatri, scuole di formazione artistica, centri culturali, circoli) per aiutare le strutture nel pagamento degli affitti; riconoscendo alla cultura il suo valore e la sua funzione di servizio pubblico, sostenendo gli operatori culturali attraverso Avvisi pubblici che non solamente contribuiscano alle attività culturali, ma che le finanzino al 100 per cento (come già indicato dall'Ordine del giorno dell'Assemblea capitolina del 13 Marzo scorso); sospendendo le tasse comunali (Tari, Tosap, Tasi) fino alla fine della fase 2 e concedendo un credito a tasso zero con garanzia pubblica per i vincitori di bandi culturali attraverso accordi ad hoc tra Comune e banche; semplificando la fase amministrativa con abbattimento dell'eccessiva burocrazia". "A tutte queste richieste, ad oggi, - aggiunge Auriuso - il vice sindaco di Roma Capitale ha risposto con una convocazione di due 'conference call' il 23 e il 24 Aprile, senza però specificare le modalità del confronto. A nostro parere, c'è il rischio di un ascolto generico delle istanze che non comporterà reali provvedimenti". (segue) (Com)