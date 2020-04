Cultura: da associazioni appello a Campidoglio, intervenire per salvezza operatori settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Arci, Marco Trulli spiega: Siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire. Senza un intervento economico immediato e tavoli di consultazione e progettazione si rischia il collasso del settore culturale. Nessun intervento di tutela ad oggi ha registrato il mondo dell'associazionismo e della Circolistica. I costi degli affitti a Roma anche per l'associazionismo di promozione culturale sono esorbitanti e le prescrizioni non permetteranno di sostenerne le spese. I nostri sono presìdi territoriali che durante l'emergenza stanno dimostrando l'importanza del ruolo di collante sociale e anche a loro sarà dato il compito di ricomporre la nostra comunità sociale, attraverso le iniziative artistiche che ogni giorno compongono una fetta rilevante dell'offerta culturale delle nostre città". Per il Forum terzo settore del Lazio, Francesca Danese sottolinea come siano necessari "interventi incisivi che sostengano realmente tante realtà diffuse sui territori, spazi e persone che, da sempre, producono cultura, creatività, innovazione e aggregazione sociale anche nei luoghi più periferici, una funzione importantissima ma spesso poco riconosciuta". "Alla Giunta comunale - concludono l'appello congiunto le tre organizzazioni - lanciamo dunque questo messaggio: non c'è più tempo, analizzate seriamente con noi le soluzioni praticabili, approfittiamo dell'emergenza Covid-19 per scavalcare qualche ostacolo burocratico e procediamo al più presto, con azioni chiare ed efficaci". (Com)