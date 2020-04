Ue: Consiglio, sì a flessibilità su utilizzo fondi strutturali per affrontare crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro croato dello sviluppo regionale e dei fondi Ue, Marko Pavic, "con l'adozione urgente e rapida della Coronavirus Response Investment Initiative Plus, tutti gli Stati membri dell'Ue hanno ancora una volta confermato la loro unità, solidarietà e coordinamento efficace in questo momento di grave crisi Covid 19". Il ministro ha spiegato che "la seconda serie di misure economiche introduce una straordinaria flessibilità per consentire una piena mobilitazione di tutto il sostegno non utilizzato dai fondi strutturali e di investimento europei ed è progettato per aiutare gli Stati membri ad attivare e incanalare più risorse per le Pmi, i programmi di lavoro a breve termine e i settori sanitari. In questo momento critico, la politica di coesione si è rivelata fondamentale nel rispondere alla pandemia mitigando gli shock economici, garantendo affari e sostenendo posti di lavoro", ha aggiunto. (segue) (Beb)