Ue: Consiglio, sì a flessibilità su utilizzo fondi strutturali per affrontare crisi (3)

- Il Consiglio ha sottolineato che le modifiche sospendono temporaneamente alcune delle norme che definiscono la portata e le priorità dei programmi nazionali che possono essere finanziati dai vari fondi, nonché le condizioni alle quali le regioni hanno diritto a ricevere sostegno. Questo offre agli Stati membri flessibilità nel trasferire denaro tra fondi e tra regioni per soddisfare le loro esigenze specifiche nel mitigare il danno sociale ed economico della pandemia e significa che tutte le riserve esistenti nei fondi strutturali per il 2020 possono essere utilizzate per contrastare gli effetti dell'epidemia. Inoltre, gli Stati membri saranno in grado, per il periodo compreso tra il primo luglio 2020 e il 30 giugno 2021, di richiedere un sostegno finanziario del 100 per cento dal bilancio dell'Ue. (segue) (Beb)