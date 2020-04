Ue: Consiglio, sì a flessibilità su utilizzo fondi strutturali per affrontare crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha ricordato che, in circostanze normali, i programmi della politica di coesione sono finanziati congiuntamente dal bilancio dell'Ue e dai contributi degli Stati membri e che queste misure "senza precedenti" aiuteranno ad alleviare l'onere per i bilanci nazionali fornendo investimenti mirati nell'assistenza sanitaria, alle Pmi in difficoltà e nei regimi di lavoro temporaneo. Per quanto riguarda gli agricoltori, questi possono beneficiare di prestiti e garanzie favorevoli fino a 200mila euro come aiuto nella liquidità o compensazione delle perdite. L'atto dovrebbe entrare in vigore il 24 aprile 2020. (Beb)