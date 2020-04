Finestra sul mondo: Ue, Spagna e Germania aprono la strada per accordo su fondo europeo anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi contatti tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez hanno aperto un’area di intesa sulla quale si potrebbe costruire un accordo definitivo attorno al Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Secondo le fonti consultate dal quotidiano “El Pais”, l'accordo del Consiglio europeo potrebbe essere forgiato grazie proprio al terreno di compromesso aperto da Berlino e Madrid. La Merkel ha confermato in settimana la sua disponibilità a cercare una formula di "solidarietà" oltre al recente accordo dell'Eurogruppo. Berlino riconosce che questa rete di emergenza (basata su possibili prestiti della Commissione europea e del Meccanismo di stabilità e garanzie gestite dalla Banca europea per gli investimenti) non è sufficiente per contrastare il devastante impatto economico della pandemia. Lunedì il governo spagnolo ha anche presentato una proposta per un fondo di 1,5mila miliardi di euro che mira a conciliare le richieste della Francia e Italia, a favore dell'emissione dei cosiddetti coronabonus per condividere tra tutti i debiti legati alla crisi, con le linee rosse della Germania, che pone il veto a qualsiasi tipo di legame che comporta una mutualizzazione del debito. (Sit)