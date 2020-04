Finestra sul mondo: Ue, Germania dispiegherà fino a 300 militari in operazione “Irini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende partecipare con fino a 300 militari alla missione Irini, l'operazione aeronavale dell'Ue per il controllo dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia. È quanto prevede una proposta del governo federale, che dovrebbe essere discussa nella giornata di domani, 23 aprile. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitunh”, il contributo della Germania a “Irini” dovrebbe, inoltre, prevedere l'invio di un aereo da ricognizione P-3C Orion. (Sit)