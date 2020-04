Finestra sul mondo: Germania, approvata sperimentazione clinica principio attivo per vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania è stata approvata oggi per la prima volta una sperimentazione clinica di un principio attivo per un vaccino contro il coronavirus. L'autorizzazione è giunta dall'Istituto Paul Ehrlic di Langen in Assia (Pei), ente federale per i vaccini e i farmaci biomedici. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la società Biotech di Magonza ha ricevuto l'approvazione del Pei per effettuare test del suo principio attivo contro il Covid-19 su volontari sani. (Sit)