Finestra sul mondo: Francia, Philippe “sotto pressione” nella gestione dell'uscita dalla quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Edouard Philippe, si trova sotto una forte pressione in vista della presentazione del piano contenente le modalità in base alle quali avverrà l'uscita progressiva dalla quarantena, prevista per l'11 maggio. Lo scrive il quotidiano “Le Monde”, spiegando che oggi alcuni ministri dovranno presentare al premier le strategie decise per i rispettivi dicasteri. Sono 17 i cantieri aperti per gestire la situazione. Il capo del governo dovrebbe annunciare il piano entro la fine di aprile. Al termine della ripresa non è escluso che Philippe possa abbandonare il posto nell'ambito si un ampio rimpasto di governo, necessario per aprire una nuova fase del mandato presidenziale di Emmanuel Macron. Tra i possibili successori c'è l'attuale ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, che rappresenterebbe l'ala sinistra della maggioranza. Evocati anche i nomi dell'attuale leader dei verdi, Yannick Jadot, e del negoziatore europeo per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, Michel Barnier. Dall'entourage del presidente Macron fanno sapere che si tratta solo di “speculazioni”. “Nessuno conosce il calendario di questa crisi, non serve quindi a niente fare congetture”, afferma una fonte. (Sit)