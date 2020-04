Finestra sul mondo: Regno Unito, parte sperimentazione umana del vaccino contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione umana del vaccino elaborato nel Regno Unito contro il coronavirus avrà inizio da domani, 23 aprile. Lo riferisce il quotidiano "The Times", commentando l'annuncio dato ieri, 21 aprile, dal ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, secondo cui il Regno Unito farà di tutto per essere il primo paese mondo a sviluppare un rimedio efficace contro il Covid-19. Alla ricerca in corso presso l'Università di Oxford, il governo ha assegnato un ulteriore finanziamento di 20 milioni di sterline (23 milioni di euro) al fine di accelerare la sperimentazione nel corso dell'estate. Inoltre, uno stanziamento di 22,5 milioni di sterline (circa 26 milioni di euro) è stato deciso per una ricerca parallela condotta dall'Imperial College di Londra. (Sit)