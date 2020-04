Finestra sul mondo: Regno Unito, coronaviurus, pazienti respinti da ospedale Londra per mancanza infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della mancanza di infermieri, il nuovo ospedale "Florence Nightingale" di Londra, costruito in appena nove giorni per la lotta contro la pandemia di coronavirus, si trova costretto a respingere decine di pazienti affetti da Covid-19 inviati dalle altre strutture sanitarie del Regno Unito in sovraffollamento. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian", che afferma di aver visionato documenti ufficiali. Secondo il "Guardian", sono già 50 i pazienti in gravi condizioni che il "Florence Nightingale" ha respinto a causa della mancanza di infermieri. Dal 7 aprile scorso, l'ospedale ha finora ha trattato soltanto 41 malati di Covid-19. I dati sollevano dubbi sul futuro della struttura, che è stata progettata per ospitare 4 mila letti e ora rischia di diventare una cattedrale nel deserto. (Sit)