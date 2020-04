Finestra sul mondo: Spagna, maggioranza impedirà che commissione su ricostruzione indaghi su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se i contenuti e le procedure su cui lavorerà la commissione parlamentare per la ricostruzione sociale ed economica della Spagna, dopo la pandemia di nuovo coronavirus, dovranno ancora essere discussi e concordati, per i partiti di maggioranza è escluso che questa possa trasformarsi in una commissione d'inchiesta sulla gestione del governo. Lo scrive il quotidiano “El Pais” secondo cui questa sarebbe la linea seguita anche dal partito di centrista Ciudadanos, oltre che dal Psoe e Podemos, nel caso in cui il Partito popolare (Pp) e Vox seguissero tali percorsi. Il Popolari vorrebbero infatti utilizzare la commissione anche per supervisionare la gestione del governo di Pedro Sanchez, ma il Psoe e la maggioranza dei gruppi parlamentari impediranno qualsiasi altro intento che possa allontanare dall'obiettivo di ricostruire il tessuto economico e sociale del paese al termine della pandemia. Il primo ministro Pedro Sanchez, e il leader dell'opposizione, Pablo Casado, hanno concordato nei giorni scorsi che il patto per la ricostruzione economica e sociale del Paese dopo l’emergenza del coronavirus verrà negoziato in una commissione parlamentare che studierà "misura per misura". L’accordo converte il tavolo di ricostruzione proposto dal presidente Sanchez in una commissione parlamentare, un formato che favorisce l'opposizione e riduce il ruolo del governo. (Sit)