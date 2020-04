Finestra sul mondo: Usa, report intelligence, indagine su campagna Trump 2016 fu "solida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo rapporto del Senato statunitense ha respinto le affermazioni del presidente Donald Trump e dei suoi alleati, secondo cui il Partito democratico avrebbe cercato di minare la sua candidatura indagando sulle ingerenze elettorali della Russia nel 2016. Lo riporta il "New York Times". L'indagine, condotta dall'intelligence statunitense, che aveva stabilito una interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016 per aiutare la candidatura di Donald Trump, sarebbe fondalmente "solida" e non contaminata dalla politica. Lo ha stabilito una revisione dell'indagine stessa, guidata dal Partito repubblicano al Senato. I risultati, pubblicati ieri, 21 aprile, sembrano contraddire le accuse di Trump, che sostiene l'intelligence Usa, guidata dalla precedente amministrazione, abbia condotto un'indagine politicizzata ai suoi danni. "Bloomberg" sottolinea però che resta ancora da chiarire per quale ragione l'Fbi, allora quidata da James Comey, abbia deciso di includere nelle indagini l'ormai noto rapporto di Christopher Steele, pieno di palesi inesattezze, e di porlo anzi al centro delle richieste alle autorità giudiziarie per le attività di sorveglianza ai danni della campagna dell'attuale presidente. Il Comitato di intelligence del Senato statunitense (Ica), guidato da Richard Burr, che ha condotto lo studio lungo un periodo di tre anni, aveva già dato al lavoro condotto da Cia e Fbi un timbro provvisorio di approvazione. Gran parte dei contenuti del rapporto sulla cosiddetta valutazione della comunità di intelligence sono stati considerati altamente sensibili e oscurati dall'amministrazione Trump. Gli alleati di Trump avevano a lungo dipinto l'indagine dell'Ica come politicizzata a suo sfavore. (Sit)