Finestra sul mondo: Usa, Trump ordina stop a rilascio Green Card per 60 giorni

- Il presidente Trump ha fornito dettagli più precisi sull'ordine esecutivo che sospenderà temporaneamente l'immigrazione nel Paese. Il decreto non riguarderà tutti gli immigrati, come si era pensato in un primo momento, ma si applicherà solo alle persone che puntano ad ottenere la Green Card; durerà 60 giorni e non influenzerà i lavoratori che entrano nel paese su base temporanea. La decisione era stata anticipata dal presidente il 19 aprile con un tweet. Trump aveva parlato di uno stop totale all’immigrazione, che però nei fatti non si è concretizzato. Secondo le informazioni fornite da Trump alla stampa ieri sera, la disposizione avrebbe effetto limitato e varrebbe solo per le persone che cercano lo status di residenza permanente negli Stati Uniti. Non è chiaro ancora quando Trump firmerà l'ordine esecutivo. Il presidente ha sottolineato ancora, come già fatto su Twitter, gli effetti economici dell'ordine, indicando che "proteggerà i lavoratori americani". Secondo "Cnn", in termini pratici le operazioni di rilascio della carta verde sono già chiuse ora a causa della quarantena per coronavirus. Già nelle scorse settimane il presidente statunitense aveva più volte sottolineato come l’emergenza sanitaria giustificasse una stretta all’ingresso nel paese per richiedenti asilo e migranti irregolari. (Sit)