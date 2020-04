Napoli: Lanzotti (FI), Mediaset sospenda ospitate a Feltri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da napoletano operoso ancorché coordinatore cittadino di Forza Italia sento forte il dovere di stigmatizzare le gravi parole di Feltri andate in onda ieri su una rete Mediaset". Lo ha affermato Stanislao Lanzotti, capogruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli. "Premesso che ognuno è responsabile delle proprie azioni, o dichiarazioni - ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - e che la provocazione di De Luca sulla chiusura dei confini ai lombardi è stata particolarmente sgradevole e certamente non in linea con la cultura dell'inclusione tipica dei napoletani, mi aspetto adesso che Mediaset prenda ufficialmente le distanze da certe esecrabili affermazioni, peraltro all'indirizzo di un popolo che più di altri ha pianto i caduti di Bergamo e della Lombardia, predisponendo anche un periodo di stop alle sue ospitate televisive", ha concluso Lanzotti. (Ren)