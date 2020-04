Banche: Anzaldi su Ubi, gravi interferenze, serve chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria chiarezza sulle indiscrezioni relative alle indiscrezioni su un interesse del gruppo francese Crédit Agricole per Ubi Banca, e rispetto all’offerta pubblica di scambio formulata da Intesa Sanpaolo. Lo afferma il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, secondo cui per assicurare assoluta trasparenza e corretta informazione al mercato al fine di evitare ogni speculazione e distorsione. "Ho perciò presentato una interrogazione parlamentare ai ministri competenti chiedendo loro se abbiano notizie - anche non ufficiali - in ordine alla volontà del gruppo Crédit Agricole di formulare offerte d’acquisto o di scambio totali o parziali rivolte agli azionisti di Ubi Banca o comunque di acquisire significative partecipazioni nella stessa; di assicurare nel modo più rigoroso l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo e sollecitazione onde ottenere ogni chiarimento utile in ordine alle indicate notizie al fine di garantire una corretta informazione al mercato; infine di affermare in ogni caso l’esistenza di un rilevante e manifesto interesse nazionale in ordine all’acquisizione di imprese che operano nel settore bancario ed assicurativo, anche in relazione a quanto stabilito nella nuova disciplina del Golden Power, tenuto conto dell’importanza delle stesse nel panorama economico e finanziario del paese", aggiunge. (Rin)