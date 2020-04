Ue: ambasciatore Mattiolo, Germania consapevole della necessità di solidarietà per uscire da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito pubblico all’interno della Germania c’è la consapevolezza sia all’interno della maggioranza che delle forze di opposizione della necessità di una maggiore solidarietà all’interno dell’Unione europea. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattiolo, durante un intervento a “RaiNews24” in occasione della iniziativa di solidarietà “We are in this together, Wir schaffen es nur zusammen! Ce la faremo solo insieme!”, organizzata dal gruppo parlamentare italo-tedesco al Bundestag presso l'ambasciata. “Ce la potremo fare insieme se saremo un mercato integrato, se il terreno economico di un partner si inaridisce soffriranno tutti, questo è un dato di fatto nel dibattito politico all’interno della Grande coalizione che dei partiti che stanno all’opposizione”, ha dichiarato Mattiolo. “Dobbiamo guardare con grande fiducia alla riunione di domani del Consiglio europeo in teleconferenza”, ha aggiunto l’ambasciatore secondo cui “l’idea che gli sforzi vadano sostenuti da tutti ha guadagnato terreno”. Il capo della missione diplomatica ha ancora osservato che la Germania “ha molto chiaro” il compito dell’Unione europea, ovvero “fare in modo che le conseguenze della pandemia e la cura siano altrettanto simmetriche e che certi divari vengano colmati per sempre”. All’iniziativa odierna, hanno preso anche la deputata dei Verdi al Bundestag e responsabile del partito per la Politica europea. Franziska Brantner e l’ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, e Lars Castellucci, deputato della SpD al Bundestag.(Geb)